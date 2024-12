Video Il Napoli sbanca Torino grazie a McTominay: rivedi gli highlights

Il Napoli non sbaglia! La squadra di Antonio Conte vince anche a Torino e consolida il primato in classifica: è bastata la rete di McTominay alla mezzora del primo tempo, poi un'occasione clamorosa per Coco ma soprattutto tante occasioni per il Napoli per raddoppiare, senza chiuderla, prima della difesa finale per blindare il risultato. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).