Video Il Napoli vince 2-1 a Genova grazie ad un super Meret: gol e highlights

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e si piazza momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della partita dell'Atalanta. Primo tempo dominato dagli azzurri, che vanno negli spogliatoi avanti di due grazie alle reti di Anguissa e Rrahmani. Nella ripresa gli uomini di Vieira vanno forte, ma dopo aver accorciato le distanze con Pinamonti non trovano il colpo del pari, fermati da un Meret in forma smagliante. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).