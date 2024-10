Video Il Parma ferma la Juve di Thiago Motta: gli highlights della partita

Pareggia in casa la Juventus contro il Parma e la vetta si allontana. Non bastano i gol di McKennie e Weah per la formazione allenata da Thiago Motta che non dà continuità alla bella partita di Milano contro l'Inter. Ora il Napoli di Conte è a +7 dai bianconeri. Ottima prova per la squadra di Pecchia. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).