Video Il Torino batte il Cagliari con un doppio Adams: gli highlights

vedi letture

Il Torino batte 2-0 il Cagliari nell'anticipo della 22/a giornata della Serie A. Per i granata di Vanoli a segno Adams (6' e 61') con una doppietta per una vittoria importante che allontana le zone pericolose . Brutto ko per i sardi che restano a +2 sul terzultimo posto con una partita però in più. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).