Il Torino sbanca Monza 2-0, in gol i nuovi acquisti Elmas e Casadei: gli highlights

Nel 27esimo turno di Serie A arriva un altro ko per il Monza, sconfitto 2-0 in casa allo U-Power Stadium per mano del Torino. Nel primo tempo - al 41' - arrivata il vantaggio granata con Elmas, uno dei nuovi arrivati a gennaio, su cross di Lazaro. Nella ripresa gli uomini di Nesta cercano il pari, ma vengono puniti dagli ospiti al 66' dal primo gol in Serie A di Casadei, su errore di Palacios. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).