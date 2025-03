Video Il Toro si fa riprendere due volte dal Parma, ancora in gol Elmas: gli highlights del 2-2

Finisce 2-2 la sfida tra Parma e Torino: granata due volte in vantaggio con le reti di Elmas e Adams, mentre è Pellegrino a rubare la scena e a siglare la doppietta che divide la posta in palio. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).