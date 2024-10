Video Il Venezia si fa riprendere due volte dal Monza, finisce 2-2: gol e highlights

La gara dello U-Power Stadium tra Monza e Venezia termina 2-2. Tutti i gol nel primo tempo: per due volte gli ospiti sono andati in vantaggio, per poi essere raggiunti dai brianzoli. Le firme: Ellertsson al 15', Kyriakopoulos al 23', Svoboda al 39', Djuric al 44'. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).