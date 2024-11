Inter, 1-0 sul Venezia. A segno Lautaro, ma brivido finale e polemica: gli highlights

vedi letture

Al 98', difatti, i lagunari avevano trovato il gol del pari con Marin Sverko.

Tre punti d'oro, perché consentono all'Inter di accorciare sul Napoli, portandosi a meno uno in classifica dopo lo stop casalingo degli azzurri contro l'Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi, però, li conquista battendo il Venezia soltanto col risultato di 1-0, con tanto di brivido finale.

Al 98', difatti, i lagunari avevano trovato il gol del pari con Marin Sverko. Annullato, però, per un tocco di mani nel contrasto aereo con Bisseck. Qualche polemica da parte di Di Francesco, tecnico dei veneti: "Non penso sia così evidente come descritto da voi, non ce ne gira bene una, ma non voglio discutere l'episodio se dite che il regolamento dice così. Voglio parlare più della gestione generale della gara, che è stata dall'altra parte per tutta la gara".

Sul tema, è intervenuto anche Luca Marelli: "Ci sarebbe stato comunque da discutere sul salto ai danni di Bisseck, ma c'è il tocco di mano che toglie ogni dubbio. La rete non può essere convalidata perché il tocco avviene nell'immediatezza: subito dopo c'è stato un doppio tocco, primo di Sverko e poi di Bisseck"