Video L'Atalanta fatica ma espugna l'Olimpico, 2-0 alla Roma: gol e highlights

Termina sul risultato di 0-2 il match dell'Olimpico tra Roma e Atalanta, valido per la 14ª giornata di Serie A. La squadra di Gasperini vince ancora e si piazza a meno uno dal Napoli primo in classifica, ma lo fa con una buona dose di fortuna: infatti, sia nel gol di De Roon (69') che in quello di Zaniolo (89') c'è una deviazione decisiva a complicare l'intervento di Svilar. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).