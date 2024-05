L'Atalanta spazza via il Torino: 3-0, ma granata ancora in corsa per la Conference: gli highligths

3-0 senza appello dell'Atalanta, che si sbarazza del Torino facilmente.

© foto di www.imagephotoagency.it

3-0 senza appello dell'Atalanta, che si sbarazza del Torino facilmente. In gol Scamacca, Lookman e Pasalic su calcio di rigore. Sconfitta indolore per il Torino, che reste nono e continua a sperare nella qualificazione in Conference League. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).