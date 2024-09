Video L'Atalanta trainata da Lookman rimonta la Fiorentina, finisce 3-2: highlights

Termina sul risultato di 3-2 la gara del Gewiss Stadium tra Atalanta e Fiorentina. La Dea prima va sotto due volte, poi la reazione, una rimonta trainata tutta da Ademola Lookman. Per la Viola invece ci sono tanti rimpianti dopo un primo tempo giocato a un ottimo livello fino a quel blackout finale che ha permesso alla Dea di rientrare in partita e vincere. Ecco gol e highlights, di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).