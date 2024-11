Video L'Atalanta vola in testa alla classifica, 3-1 al Parma: gol e highlights

Termina sul risultato di 1-3 la gara del Tardini tra Parma e Atalanta, valida per la tredicesima giornata di Serie A. La Dea conquista la settima vittoria consecutiva in campionato, agganciando l'Inter in vetta alla classifica a quota 28 punti: decisive le reti di Retegui, Ederson e Lookman, in gol Cancellieri per i padroni di casa. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).