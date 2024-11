Video L'Empoli strappa tre punti al Como di Fabregas: gol e highlights

Termina sul risultato di 1-0 il match del Castellani tra Empoli e Como, valido per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra di D'Aversa ritrova i tre punti dopo cinque giornate senza vittoria, decisivo il gol di Pietro Pellegri al minuto 47 del secondo tempo; continua invece il periodo difficile per gli uomini di Fabregas, con il quarto k.o. delle ultime cinque. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).