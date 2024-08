Video L'Inter ridimensiona l'Atalanta, durissimo 4-0 per Gasperini: gli highlights

L'Inter ha demolito l'Atalanta nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. I nerazzurri la sbloccano subito al 3' grazie ad un autogol di Djimsiti, al 10' Barella raddoppia da fuori e poi sale in cattedra Thuram con due gol di rapina al 2' della ripresa e all'11'.

Atalanta scarica, in costruzione e mai in partita. In classifica la squadra di Gasperini è ferma a tre punti in tre gare. L'Inter raggiunge il Toro in vetta con 7 punti. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).