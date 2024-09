Video L'Inter rischia, ma se la cava nel finale: finisce 1-1 col Monza, highlights

Termina sul risultato di 1-1 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Inter, valido per la quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi non vanno oltre il pareggio in una gara complicata: i brianzoli riescono persino a portarsi in vantaggio nel finale con Dany Mota (81') che stacca di testa su cross di Izzo. Però a pochi istanti dallo scadere dei tempi regolamentari, Denzel Dumfries (88') evita la sconfitta spingendo in rete il cross di Carlos Augusto. Ecco gol e highlights, di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).