Video L'Inter supera di misura il Torino in dieci uomini, finisce 3-2: gol e highlights

Termina sul risultato di 3-2 la gara di San Siro tra Inter e Torino, valida per la 7ª giornata di Serie A. Gara condizionata appunto dall'espulsione in avvio, ma il Toro comunque tiene botta e dopo i due gol di Marcus Thuram (25esimo e 35esimo), accorcia con Duvan Zapata (36esimo) e va all'intervallo sotto solo di uno. Stesso copione nella ripresa dove Thuram (60esimo) sigla la tripletta personale ma Nikola Vlasic (86esimo) dal dischetto rimette di nuovo i suoi in partita. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).