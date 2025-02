Video L'Udinese vince ancora, 1-0 a Lecce! Il rigore di Lucca fa discutere: gli highlights

vedi letture

L'Udinese vince di misura l'anticipo del venerdì al "Via del Mare" contro il Lecce. Decisivo un rigore molto contestato dai salentini e realizzato nel primo tempo da Lucca. Il centravanti contro la volontà del tecnico bianconero Runjaic s'incarica della trasformazione del penalty e per punizione viene sostituito. Friulani al decimo posto in solitaria in campionato, mentre si ferma dopo tre risultati utili consecutivi la striscia positiva della squadra di Giampaolo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).