Video La Fiorentina vince anche a Como e può volare: 2-0, gli highlights

vedi letture

Settima vittoria di fila per la Fiorentina. La squadra di Palladino vince anche a Como imponendosi per 0-2. La Fiorentina colpisce al primo tiro in porta: Adli approfitta del buon lavoro di sponda di Beltran e con un destro centrale ma potente sorprende Audero per lo 0-1. I padroni di casa sbattono su De Gea e la viola la chiude con Kean che realizza al centro dell'area su assist di Sottil. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).