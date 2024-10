Video La Juve frena, 1-1 in casa con il Cagliari: gol e highlights

vedi letture

Finisce 1-1 l'anticipo dell'ora di pranzo della settima giornata del campionato di serie A tra Juventus e Cagliari.

Finisce 1-1 l'anticipo dell'ora di pranzo della settima giornata del campionato di serie A tra Juventus e Cagliari. Bianconeri avanti al 15' del primo tempo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Vlahovic. Il Cagliari trova il pareggio a due minuti dal 90', sempre su rigore: dal dischetto Marin batte Di Gregorio. Nel finale bianconeri in 10 per l'espulsione di Conceicao per doppia ammonizione. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).