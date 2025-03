Video La Roma batte 1-0 il Cagliari e si rilancia in zona Europa: gli highlights

La Roma, con un gol di Dovbyk, supera il Cagliari di misura e si porta al settimo posto a quota 49 punti, a -2 dalla Lazio sesta e a -3 dalla Juventus quinta. Ma soprattutto a -4 dal quarto posto, in attesa di Fiorentina-Juventus. Per il Cagliari è una sconfitta che non ridimensiona le ambizioni salvezza: resta di 4 punti il vantaggio sul terzultimo posto. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).