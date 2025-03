Video La Roma ribalta il Como ridotto in 10: finisce 2-1 all'Olimpico, gli highlights

La Roma di Claudio Ranieri non si ferma più. Battendo il Como per 2-1, i giallorossi conquistano la quarta vittoria consecutiva in campionato e si mantengono pienamente in corsa per le coppe europee. Lariani avanti nel primo tempo con Da Cunha, poi nella ripresa decisivi i cambi per la rimonta romanista: prima pareggia Saelemaekers e poi Dovbyk firma il sorpasso. A Fabregas non riesce dunque il terzo colpaccio consecutivo, dopo quelli contro Fiorentina e Napoli. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).