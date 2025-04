Video Orsolini fa esultare anche Napoli! Il Bologna batte l'Inter 1-0 al 94': gli highlights

L'Inter cade a Bologna, i rossoblù trionfano grazie ad una perla di Orsolini nell'ultimo minuto di recupero. La squadra di Italiano trova una vittoria importante in chiave europea. Stop pesante per la squadra di Inzaghi, ora a pari punti con il Napoli in vetta alla classifica. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).