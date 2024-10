Video Rimonta Genoa, Bologna raggiunto per 2-2 nel finale: gol e highlights

Finisce in parità la sfida del "Ferraris" fra il Genoa e il Bologna con la formazione di Vincenzo Italiano che, avanti 2-0 con le reti di Orsolini e Odgaard, si è vista rimontare dai rossoblù liguri grazie ad una doppietta di Pinamonti. Pareggio importantissimo per la squadra di casa e boccata d’aria per Alberto Gilardino. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).