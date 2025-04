Video Soulé risponde a Romagnoli: il derby finisce 1-1, gli highlights di Lazio-Roma

vedi letture

Termina 1-1 il derby della capitale tra Lazio e Roma. Tutto nella ripresa, con Soulé che risponde con una magia al capitano biancoceleste Romagnoli. Cambia poco in classifica per entrambe, che restano in corsa per l'Europa. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).