Stop pesante per la Juve, il Parma vince 1-0 al Tardini: gli highlights

Il Parma infligge un duro colpo alle ambizioni Champions della Juventus, conquistando tre punti cruciali per la propria permanenza in Serie A. La squadra di Chivu si dimostra ancora una volta un osso duro per le formazioni di alta classifica, replicando le precedenti imprese contro Bologna, Milan e Lazio, oltre al recente pareggio con l'Inter.

La sterilità offensiva dei bianconeri, incapaci di impensierire seriamente Suzuki, è stata punita dalla rete decisiva di Mateo Pellegrino nel crepuscolo della prima frazione, rendendo vana la disperata reazione juventina nel secondo tempo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).