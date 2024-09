Video Super Milinkovic, il Torino si tiene stretto lo 0-0 col Lecce: gli highlights

Più Lecce che Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino, nella sfida valida per il quarto turno di Serie A iniziata alle ore 15, ma il risultato finale dice che nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull'altra. Ai punti avrebbe meritato però proprio la formazione giallorossa di Gotti, che con un ispirato Krstovic ha sfiorato più volte il vantaggio sbattendo dinanzi al muro granata di Milinkovic-Savic. Poco smalto là davanti, invece, per il tandem Zapata-Che Adams. Ecco gol e highlights, di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).