Video Tre punti che significano salvezza matematica: il Torino batte 2-0 l'Udinese, gli highlights

Il Torino supera l'Udinese per 2-0 nel recupero della 33ª giornata di Serie A. Dopo una fase iniziale di studio, l’Udinese trova in vantaggio con Atta, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poco prima dell’intervallo (39’), Che Adams approfitta di un errore di Lovric e porta avanti i granata.

Nella ripresa l’Udinese spinge con maggiore convinzione e sfiora il pareggio, ma spreca una grande occasione con lo stesso Lovric. Nel finale, l’errore difensivo di Solet permette a Dembele di chiudere il match all’86’, fissando il risultato sul 2-0. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).