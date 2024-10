Video Udinese fermata dal VAR, due gol annullati e vince il Milan 1-0: highlights

Termina sul risultato di 1-0 la gara di San Siro tra Milan e Udinese, valida per l'ottava giornata di Serie A. Partita caratterizzata da tantissime polemiche ed episodi dubbi: dopo la rete di Chukwueze (13'), il rosso diretto estratto a Reijnders al minuto 29 indirizza un match che però i friulani non riescono a riprendere, vedendosi anche annullare due gol dal VAR. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).