Video Udinese show, Lazio in enorme difficoltà: gli highlights del 2-1 dei friulani

Lucca e Thauvin stendono la Lazio. Vana la rete di Isaksen. Finisce 2-1 la sfida dell'Udinese contro la Lazio che sembra pagare la poca qualità dopo le tante cessioni illustri. Primo ko per la squadra di Baroni in Friuli. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).