Video Vecino salva la Lazio, Juve ripresa al 96': finisce 1-1 all'Olimpico. Gli highlights

Lazio-Juventus termina con il risultato di 1-1, un risultato interlocutorio che non cambia più di tanto le dinamiche nella corsa verso la Champions League e che evidentemente fa più contente le altre contendenti (Roma e Bologna). Tutto nella ripresa, apre Kolo Muani, poi bianconeri in dieci per l'espulsione di Kaluku, chiude il gol di Vecino al 96'. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).