VIDEO - E' ancora fatal Bologna! L'Inter cade al Dall'Ara 1-0: gli highligths

Ancora uno stop in campionato per l'Inter di Inzaghi, che perde la sua settima partita stagionale in Serie A. Così come l'anno scorso, la trasferta del Dall'Ara rischia di stroncare defintivamente il sogno scudetto per i nerazzurri, che perdono 1-0 con il Bologna. Decide la rete di Orsolini.