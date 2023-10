VIDEO - El Shaarawy scarica la tensione in rete: la Roma batte 1-0 il Monza al 90', gli highlights

All'Olimpico la Roma, al 90', batte il Monza grazie al gol realizzato da El Shaarawy.

All'Olimpico la Roma, al 90', batte il Monza grazie al gol realizzato da El Shaarawy. Tre punti d'oro per Mourinho, terza vittoria consecutiva in campionato. Grande orgoglio per la squadra di Palladino, che ha giocato per circa un'ora con l'uomo in meno per il doppio giallo a D'Ambrosio. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).