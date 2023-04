VIDEO - Festa Scudetto rinviata: 1-1 nel derby tra Napoli e Salernitana, gol e highlights

Festa rimandata per il Napoli che dovrà aspettare giovedì per festeggiare aritmeticamente la conquista dello Scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Festa rimandata per il Napoli che dovrà aspettare giovedì per festeggiare aritmeticamente la conquista dello Scudetto. Finisce in parità il derby campano al Maradona: alla rete del vantaggio di Olivera pareggia a sei dalla fine Dia. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app). ​​​​​​