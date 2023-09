VIDEO - Flop Lazio: 1-1 col Monza tra i fischi dell’Olimpico, gol e highlights 

Dopo l'ottima prova in Champions League contro l'Atletico Madrid, la squadra di Sarri non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Monza

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio non decolla. Dopo l'ottima prova in Champions League contro l'Atletico Madrid, la squadra di Sarri non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Monza: Gagliardini ha risposto a Immobile. Difficile questo inizio di campionato dei biancocelesti che sono usciti dall’Olimpico tra i fischi. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).