VIDEO - Frosinone super, l'Atalanta sconfitta 2-1: gol e highlights

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Allo Stirpe, i gialloazzurri di Di Francesco sono andati in vantaggio 2-0 con Harroui e Monterisi e nella ripresa ai lombardi il gol di Zapata non è bastato per evitare la sconfitta. Il Frosinone ha confermato le buone indicazioni del primo tempo col Napoli, facendo capire a tutti che lo Stirpe sarà tutt'altro che un campo facile. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).