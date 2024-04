VIDEO - Il Bologna in 10 strappa un punto all'Udinese: finisce 1-1 al Dall'Ara, highlights

Pareggio per 1-1 tra il Bologna e l'Udinese nella sfida del Dall'Ara iniziata alle 15 e valevole per la 34esima giornata di Serie A. Di seguito il video

Pareggio per 1-1 tra il Bologna e l'Udinese nella sfida del Dall'Ara iniziata alle 15 e valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Mezzo passo falso per la formazione di Thiago Motta nella corsa Champions League, con i felsinei che però hanno ottenuto il massimo per come si era messa la partita. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).