VIDEO - Il Cagliari vince ad Empoli e si rilancia: finisce 0-1, gol e highlights

Colpo esterno del Cagliari che vince 1-0 in casa dell'Empoli in uno scontro salvezza pesantissimo. La squadra di Ranieri soffre ma passa grazie ad un tiro di Jankto al 26' del secondo temp e poi difende con applicazione il ritorno dell'Empoli. Per i sardi la prima vittoria esterna della stagione che vale 23 punti, a -2 proprio dai toscani di Nicola. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).