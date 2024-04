VIDEO - Il Genoa ribalta il Verona, 2-1 al Bentegodi: gli highlights

Successo esterno per il Genoa. La squadra di Alberto Gilardino supera 2-1 il Verona al Bentegodi.

Successo esterno per il Genoa. La squadra di Alberto Gilardino supera 2-1 il Verona al Bentegodi e si avvicina al Monza in classifica. Male l'Hellas che rimane invischiata nelle zone basse della classifica e vede avvicinarsi il Frosinone. Vantaggio dei padroni di casa in avvio con Bonazzoli mentre sul finire di prima frazione di gara Ekuban ha pareggiato i conti con Gudmundsson che nella ripresa ha firmato il definitivo sorpasso. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).