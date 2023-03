VIDEO - L'Atalanta non vince più: solo 0-0 in casa con l'Udinese, gli highlights

Un punto a testa per Atalanta e Udinese al Gewis Stadium, con i nerazzurri di Gasperini che falliscono l'aggancio alla Roma.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un punto a testa per Atalanta e Udinese al Gewis Stadium, con i nerazzurri di Gasperini che falliscono l'aggancio alla Roma e salgono a 42 punti in classifica. 32 invece per l'Udinese che aggancia il Monza vittorioso oggi 2-1 sull'Empoli. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).