VIDEO - L'Atalanta vince e punta il 5° posto, finisce 2-0 con l'Empoli: highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 2-0 la gara del Gewiss Stadium tra Atalanta ed Empoli, valida per la 34esima giornata di Serie A. I bergamaschi conquistano 3 punti fondamentali in chiave Europa, e con ancora una partita da recuperare, rispondono alla Lazio e accorciano sulla Roma. Decisive le reti di Pasalic su rigore e di Lookman. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).