VIDEO - L’Inter tiene il passo: 2-0 in scioltezza a Cagliari, gol e highlights

L'Inter vince anche a Cagliari segnando ancora due reti senza subire gol come all'esordio in Serie A.

L'Inter vince anche a Cagliari segnando ancora due reti senza subire gol come all'esordio in Serie A: decidono le firme di Lautaro e Dumfries. I nerazzurri iniziano col botto nel primo tempo contro i sardi e si confermano nella ripresa, limitandosi a controllare le poche azioni offensive dei padroni di casa. Il 2-0 nerazzurro vale l'aggancio alla vetta della Serie A a Napoli, Milan e Verona. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).