VIDEO - L'Udinese riprende il Monza al 92': alla Dacia Arena finisce 2-2, gol e highlights

Un calcio di rigore trasformato da Beto al 92' ha ripristinato l'equilibrio contro il Monza nella sfida valida per il 29° turno disputata oggi alle 12.30.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Un calcio di rigore trasformato da Beto al 92' ha ripristinato l'equilibrio contro il Monza nella sfida valida per il 29° turno disputata oggi alle 12.30. L'Udinese era andata in vantaggio al 18' con Lovric su assist di Walace, per poi vedersi recuperare e rimontare a causa dei gol di Colpani su assist di Carlos Augusto al 48' e di Rovella su passaggio di Sensi al 56'. Fino, appunto, al 2-2 finale realizzato dal bomber portoghese dei friulani. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app). ​​​​​​