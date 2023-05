VIDEO - La Juve vince a fatica: Lecce battuto 2-1, gli highlights

La Juve vince ma non convince contro il Lecce.

La Juve vince ma non convince: con il successo di oggi la squadra bianconera muove tre passi importanti nella direzione della Champions League, ma quanta fatica per battere il Lecce. Allegri esulta per il ritorno al gol di Vlahovic, ma il primo gol è firmato da Paredes: per il Lecce invece il grande protagonista è Ceesay. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app). ​​​​​​