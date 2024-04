VIDEO - La Lazio vince tra i fischi, 4-1 alla Salernitana ormai in B: highlights

In un clima di contestazione dopo la sconfitta nell'ultimo derby, la Lazio conquista tre punti imponendosi 4-1 contro la Salernitana

In un clima di contestazione dopo la sconfitta nell'ultimo derby, la Lazio conquista tre punti imponendosi 4-1 contro la Salernitana grazie alla doppietta di Felipe Anderson ed alle reti di Vecino e Isaksen. Per i granata di Colantuono, ormai diretti verso la Serie B, non è servito la rete del momentaneo 2-1 di Tchaouna. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).