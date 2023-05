VIDEO - La Salernitana batte 1-0 l'Atalanta e vede la salvezza: gli highlights

Decide la rete last minute di Candreva, entrato nella ripresa.

© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana batte Atalanta 1-0 all'Arechi. Decide la rete last minute di Candreva, entrato nella ripresa. I granata vedono la salvezza, ko forse decisivo in chiave Champions per la squadra di Gasperini. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).