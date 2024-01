VIDEO - La Salernitana sprofonda, il Genoa espugna l'Arechi: gol e highlights

Il Genoa ha battuto 2-1 la Salernitana 2-1 all'Arechi, infliggendo la terza sconfitta consecutiva alla squadra di Inzaghi che è ultima in classifica

Il Genoa ha battuto 2-1 la Salernitana 2-1 all'Arechi, infliggendo la terza sconfitta consecutiva alla squadra di Inzaghi, ultima in classifica a -6 dalla zona salvezza. La Salernitana aveva iniziato bene portandosi in vantaggio al 2' con Martegani, ma il Genoa ha subito pareggiato con Retegui, trovando poi la rete della vittoria all'8' della ripresa con Gudmunsson, su rigore. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).