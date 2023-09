VIDEO - Napoli-show, demolita 4-1 all’Udinese: gol e highlights

Sorride il Napoli che scaccia i fantasmi travolgendo l'Udinese 4-1: a segno Zielinski e pure Osimhen prima del ritorno al gol Kvaratskhelia.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorride il Napoli che scaccia i fantasmi travolgendo l'Udinese 4-1: a segno Zielinski e pure Osimhen prima del ritorno al gol Kvaratskhelia. Poi c'è spazio per un lampo di Samardzic, mentre la chiude Simeone consegnando tre punti preziosi in un momento complesso. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).