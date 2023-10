VIDEO - Pessimo Sassuolo, la Lazio vince 2-0: gol e highlights

La squadra di Sarri chiude anche senza subire gol e risale la classifica mentre per i neroverdi tantissimi errori grossolani in costruzione

© foto di www.imagephotoagency.it

Una bella Lazio ed un pessimo Sassuolo nell'anticipo serale. Felipe Anderson segna il suo primo gol stagionale, Luis Alberto il suo 50° in maglia laziale. La squadra di Sarri chiude anche senza subire gol e risale la classifica mentre per i neroverdi tantissimi errori grossolani in costruzione hanno spianato la strada alla Lazio. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).