Video La Roma vince ancora: 1-0 anche alla Fiorentina e zona Champions, gli highlights

vedi letture

La Roma ha battuto 1-0 la Fiorentina e si è riportata in zona Champions League, al quarto posto in classifica con Juventus e Lazio. Finiscono invece i sogni per la grande Europa della squadra di mister Palladino, punita da un gol di Dovbyk al quinto minuto di recupero del primo tempo. Nel finale giro di campo, lacrime e applausi per Edoardo Bove, alla prima da "ex" nel suo Olimpico giallorosso, ed espulsione invece per l'altro ex Nicolò Zaniolo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).