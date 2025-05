Video Bologna e Juve restano in corsa per la Champions: 1-1 al Dall'Ara, gli highlights

Un punto a testa per Bologna e Juventus che pareggiano 1-1 al "Dall'Ara". Bianconeri in vantaggio con Thuram ad inizio match, mentre Freuler rimettere in equilibrio l'incontro nel corso della ripresa. La squadra di Tudor aggancia Roma e Lazio al quarto posto, il Bologna di Italiano resta staccato di un punto. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).